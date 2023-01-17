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В Запорожской области отметили переброску до восьми подразделений ВСУ в Донбасс

Рогов: из Запорожья в Донбасс переброшены семь-восемь подразделений украинских боевиков
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Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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Украинские боевики перебрасывают подразделения с запорожского направления к Луганской и Донецкой народным республикам (ЛНР и ДНР). Об этом 17 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, большая часть военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) была переведена на восток, где основная часть боевого прикосновения проходит по линии ДНР, нежели ЛНР.

«Это семь–восемь подразделений, которые были представлены на запорожском направлении, сегодня их практически нет, только их остатки», — пояснил Рогов в эфире «Соловьев Live».

Среди подразделений он выделил 35-ю бригаду морской пехоты, а также 55-ю артиллерийскую бригаду, которые на протяжение нескольких лет обстреливали Донбасс.

Также 128-я горно-стрелковая бригада, сформированная в Закарпатской области, ранее была разбита и уходила на пополнение, а теперь же отправлена на восток, добавил Рогов.

17 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что все высотные дома в городе Марьинка, находящемся в составе республике, зачищены и контролируются российскими силами.

В этот же день он сообщил, что сообщение и снабжение украинских войск между Северском и Артемовском (украинское название — Бахмут) после освобождения Соледара перерезано. По его словам, сейчас сотрудники ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение в окрестностях Соледара.

15 января в рядах ВСУ признали потерю Соледара. В частности, об этом сообщил украинский командир с позывным Мадьяр.

В этот же день сотрудники ЧВК «Вагнер» показали съемочной группе «Известий» освобожденный Соледар и рассказали о боях с ВСУ. По их словам, натиск российских сил был особенно тяжелым и украинской армии пришлось отступить.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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