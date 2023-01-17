Фолк-поп-группа OTYKEN выступит с концертами в Москве и Петербурге
Сибирская фолк-поп-группа OTYKEN в марте впервые выступит с концертами в Москве и Петербурге.
OTYKEN соединяет популярные ритмы фолка, R&B, рока, фанка, этно-рейва в традициях Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Они исполняют песни на хакасском, чулымском и русском языках.
Горловое пение, специальный стихийный вокал, звуки варгана, хомыса, моринхура, кожаных барабанов, танцы в шкурах зверей — всё это ожидает зрителей на концертах.
Треки OTYKEN в ротации на радио в Северной и Южной Америке, в Европе, Японии, Индонезии, Австралии, клипы собирают миллионы просмотров на YouTube и в TikTok.
Кроме того, коллектив уже стал участником космической программы The Lunar Codex от SpaceX и NASA, проекта Global Spin от музыкальной академии Grammy.
Сибирские музыканты впервые дадут концерты в Москве и Санкт-Петербурге и исполнят такие песни, как Legend, Kykakacha, Genesis, Storm, My Wing, а также композиции из будущего альбома. Релиз пластинки намечен на февраль 2023 года.
Концерты пройдут 10 марта 2023 года в «Известия Hall» (Москва), а 11 марта — в клубе SOUND (Санкт-Петербург).