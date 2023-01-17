Тюменке вынесли приговор за крупный пожар в дачном товариществе

Суд в Тюменском районе вынес приговор участнице дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «Красная горка», обвиняемой в уничтожении и повреждении чужого имущества в результате пожара. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Пожар произошел в апреле 2022 года, когда женщина развела на дачном участке костер для сжигания сухой растительности. При этом она пренебрегла установленными ограничениями противопожарного режима.

Ветер разнес искры костра, в результате чего пламя перекинулось на соседние участки. Пострадало имущество шести участников ДНТ, оно было или повреждено, или уничтожено. Общий ущерб составил более 3 млн рублей, пишет Megatyumen.ru.

Суд признал тюменку виновной по ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем». Ей назначено наказание в виде штрафа, также суд удовлетворил гражданские иски о компенсации причиненного вреда.