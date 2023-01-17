Главком ВСУ впервые встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил 17 января о первой личной встрече с главой объединенного комитета начальников штабов Пентагона генералом Марком Милли.

«Сегодня в Польше состоялась моя первая личная встреча с <...> Милли», — говорится в сообщении в Telegram-канале Залужного.

Он поблагодарил Милли за оказанную Киеву помощь, а также передал, в чем нуждаются на данный момент украинские военные.

Ранее проходили только телефонные переговоры Залужного и Милли.

В начале января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Жан-Пьер назвала новый пакет помощи крупнейшим. В него войдут боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух».

После этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям».

Российский сенатор Алексей Пушков полагает, что западный альянс окажется в ловушке, поскольку каждая новая поддержка Киева и клятва в верности лишают его возможности маневра и отступления.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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