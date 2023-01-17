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Глава минобороны ФРГ заявил об опосредованном участии страны в конфликте на Украине

Новый министр обороны ФРГ Писториус назвал опосредованным участие Германии в конфликте на Украине
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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Будущий министр обороны Германии Борис Писториус, который будет приведен к присяге 19 января, считает, что Германия опосредованно участвует в конфликте на Украине. Об этом он заявил 17 января, сообщает агентство DPA.

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«Министерство обороны всегда является большим вызовом даже в мирное время, а во времена, когда Федеративная Республика Германия участвует в конфликте, опосредованно, — в особенной мере», — пояснил Писториус.

Однако, добавил будущий министр, он полностью понимает возложенную на него ответственность и придает этому большое значение.

Между тем ранее 17 января мэр Киева Виталий Кличко после встречи с вице-канцлером и министром ФРГ по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком сообщил, что Германия приняла решение о передаче Украине нового вооружения. Накануне же замглавы МИД Украины Андрей Мельник попросил Берлин поставить стране 93 истребителя Tornado.

Писториус, который до этого являлся министром внутренних дел Нижней Саксонии, 19 января станет новым главой минобороны ФРГ. Он сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт. Как отметил журнал Spiegel, Писториус обладает большими политическими амбициями. В Нижней Саксонии он считался одним из самых популярных министров, занимая этот пост с 2013 года.

Писториус уже пообещал, что будет выкладываться в своей работе на все 150% с первого же дня. Новоназначенный министр добавил, что воспринял оказанное ему канцлером ФРГ Олафом Шольцем доверие с благодарностью.

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