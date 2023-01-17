Путин внес законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы (СЕ). Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента во вторник, 17 января.

В частности, речь идет о таких документах, как Устав Совета Европы, генсоглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, а также пять протоколов к нему.

Также в списке упоминается конвенция о защите прав человека и основных свобод и 10 протоколов к ней.

Кроме того, предлагается прекратить действие конвенции о пресечении терроризма, хартии местного самоуправления и европейской социальной хартии.

Отмечается, что международные договоры СЕ будут считаться прекратившими действие в России с 16 марта 2022 года.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заверил, что денонсация конвенций Совета Европы не повлияет на интересы и права российских граждан.

15 марта Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным. После этого в МИД России отметили, что это не повлияет на права и свободы россиян.

В МИДе также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. В свою очередь, в Госдуме отмечали, что решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.