Возле здания суда в Филадельфии застрелили человека в жилете с проводами и ножом

Сотрудник службы безопасности застрелил мужчину возле здания суда в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Об этом 17 января сообщил журналист телеканала FOX 29 Стив Кили.

«Федеральному вооруженному охраннику угрожал белый мужчина 40 лет, вооруженный ножом и одетый в жилет с проводами. Вооруженный охранник выстрелил из своего оружия, поразив белого мужчину шесть раз», — написал он в Twitter.

Пострадавшего доставили в больницу, он находится в критическом состоянии.

До стрельбы мужчина заявил, что в фургоне, на котором он приехал к суду, лежит бомба. Однако после осмотра автомобиля взрывное устройство не было обнаружено.

На место происшествия прибыли сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Они заявили, что мужчина, вооруженный острым предметом, проигнорировал требование охранника не приближаться.

Ранее, 10 января, три человека погибли в результате стрельбы на северо-востоке Филадельфии. Еще один человек получил ранение. Злоумышленники расстреляли их, устроив засаду в микроавтобусе. На месте инцидента полиция обнаружила более 50 гильз.