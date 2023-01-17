Наказанному за нахождение в нетрезвом виде у машины мужчине вернули права

Верховный суд постановил вернуть права водителю, который лишился удостоверения из-за того, что находился рядом с машиной в нетрезвом состоянии. Об этом во вторник, 17 января, сообщает «Право.ru».

В мае этого года пьяный автомобилист привлек внимание проезжавших мимо сотрудников ГИБДД. В отношении мужчины составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Однако в суде он настаивал на том, что не управлял машиной, а просто стоял рядом с ней. Инспектор также подтвердил, что не останавливал принадлежащую водителю иномарку.

Несмотря на эти обстоятельства, суд в Митино признал водителя виновным в совершении административного правонарушения. Кроме того, мировой судья не принимал ходатайство водителя и его защитника о ведении протокола судебного заседания. В итоге автомобилиста на 1,5 года лишили прав и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Второй кассационный суд общей юрисдикции поддержал решение мирового судьи. Тогда водитель решил обратиться в Верховный суд и добился отмены прошлых судебных постановлений.

Как постановил высший судебный орган, из материалов дела нельзя сделать вывод, что мужчина действительно управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Производство по делу было прекращено.

Ранее, в середине ноября, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который временно запрещает сдавать экзамен на получение водительского удостоверения после вынесенного ранее штрафа за вождение без прав в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, законопроект предусматривает допуск водителей к управлению автобусом только при наличии стажа управления транспортным средством других категорий.