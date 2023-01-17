Реклама
Прямой эфир
Экономика
Райффайзенбанк ответил на призыв Украины покинуть российский рынок
Мир
Премьер Украины Шмыгаль сообщил о повреждении 13 энергообъектов страны
Общество
Турчак призвал создать условия для возвращения покинувших страну россиян
Политика
В Совфеде опровергли влияние денонсации конвенции Совета Европы на россиян
Мир
Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину
Общество
В Тюмени потребовали расторгнуть брак пары после смены пола супруга
Здоровье
Россиян предупредили о возможных осложнениях для сердца из-за купания в проруби
Авто
Автодилер оценил возможный выход на рынок РФ автомобилей из Ирана
Мир
Глава ЕК анонсировала 10-й пакет санкций против России
Мир
Дуда заявил об отсутствии у ЕС права учить других верховенству закона
Мир
Депутат рады зарегистрировал петицию с призывом разорвать дипотношения с Белоруссией
Политика
Путин внес в ГД проект о прекращении действия в отношении РФ договоров СЕ

Наказанному за нахождение в нетрезвом виде у машины мужчине вернули права

Верховный суд встал на сторону водителя, лишенного прав за нахождение у машины в нетрезвом виде
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд постановил вернуть права водителю, который лишился удостоверения из-за того, что находился рядом с машиной в нетрезвом состоянии. Об этом во вторник, 17 января, сообщает «Право.ru».

Дышать не буду: как ловят пьяных на дороге
«Известия» приняли участие в рейде «Нетрезвый водитель»

В мае этого года пьяный автомобилист привлек внимание проезжавших мимо сотрудников ГИБДД. В отношении мужчины составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Однако в суде он настаивал на том, что не управлял машиной, а просто стоял рядом с ней. Инспектор также подтвердил, что не останавливал принадлежащую водителю иномарку.

Несмотря на эти обстоятельства, суд в Митино признал водителя виновным в совершении административного правонарушения. Кроме того, мировой судья не принимал ходатайство водителя и его защитника о ведении протокола судебного заседания. В итоге автомобилиста на 1,5 года лишили прав и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Второй кассационный суд общей юрисдикции поддержал решение мирового судьи. Тогда водитель решил обратиться в Верховный суд и добился отмены прошлых судебных постановлений.

Как постановил высший судебный орган, из материалов дела нельзя сделать вывод, что мужчина действительно управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Производство по делу было прекращено.

Ранее, в середине ноября, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который временно запрещает сдавать экзамен на получение водительского удостоверения после вынесенного ранее штрафа за вождение без прав в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, законопроект предусматривает допуск водителей к управлению автобусом только при наличии стажа управления транспортным средством других категорий.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023