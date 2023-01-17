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Турчак призвал создать условия для возвращения покинувших страну россиян

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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Jussi Nukari
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Руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил журналистам 17 января, что необходимо создать все условия для возвращения россиян, покинувших страну.

«Наша задача — максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись», — сказал Турчак.

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Он отметил, что это важно как для родственников уехавших, так и для экономики государства.

В то же время исключение должны составить те, кто позволил себе публичные выпады в адрес страны и армии.

На прошлой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что российские власти должны предпринять такие шаги, чтобы уехавшие из страны граждане захотели вернуться обратно.

В то же время заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что возвращение «предателей», которые ранее покинули страну, возможно только в случае их публичного раскаяния, амнистии или помилования.

В начале декабря 2022 года президент России Владимир Путин на встрече с правозащитниками отметил, что отъезд части граждан за рубеж на фоне спецоперации и мобилизации — «это отдельная большая тема для разговора», и воздержался от каких-либо оценок.

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