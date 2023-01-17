Турчак призвал создать условия для возвращения покинувших страну россиян

Руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил журналистам 17 января, что необходимо создать все условия для возвращения россиян, покинувших страну.

«Наша задача — максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись», — сказал Турчак.

Он отметил, что это важно как для родственников уехавших, так и для экономики государства.

В то же время исключение должны составить те, кто позволил себе публичные выпады в адрес страны и армии.

На прошлой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что российские власти должны предпринять такие шаги, чтобы уехавшие из страны граждане захотели вернуться обратно.

В то же время заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что возвращение «предателей», которые ранее покинули страну, возможно только в случае их публичного раскаяния, амнистии или помилования.

В начале декабря 2022 года президент России Владимир Путин на встрече с правозащитниками отметил, что отъезд части граждан за рубеж на фоне спецоперации и мобилизации — «это отдельная большая тема для разговора», и воздержался от каких-либо оценок.