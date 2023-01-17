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Путин внес в ГД проект о прекращении действия в отношении РФ договоров СЕ

В Совфеде опровергли влияние денонсации конвенции Совета Европы на россиян

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Денонсация конвенций Совета Европы не повлияет на интересы и права российских граждан. Об этом 17 января заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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«Права и интересы граждан России, как уже неоднократно разъяснялось, надежно защищены еще более строгими нормами собственно российского законодательства, получившего опережающее по сравнению с конвенциями Совета Европы развитие за 26 лет членства России в этой организации», — заявил он ТАСС.

Косачев отметил, что законопроект о денонсации конвенций устраняет возникшие после выхода РФ из Совета Европы юридические коллизии в российском правовом поле.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Законопроект касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах СЕ, Европейской Социальной хартии и еще около десяти протоколов.

В конце декабря прошлого года правительство представило Путину для внесения в Госдуму предложение о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России.

Тогда же конфликтолог Денис Денисов в беседе с «Известиями» заявил о том, что требования Совета Европы к России политически мотивированны, поэтому их реализация не стоит на повестке дня.

В марте 2022 года Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.

Тогда в МИД РФ отметили, что решение не повлияет на права и свободы граждан РФ. В ведомстве также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.

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