Десятки людей пострадали в Англии в перевернувшемся двухэтажном автобусе

Десятки людей получили ранения, после того как на юго-западе Англии перевернулся двухэтажный автобус с 70 пассажирами. Об этом 17 января сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что автобус перевернулся на дороге в городе Бриджуотер в результате ДТП с участием мотоциклиста. Однако подробности аварии не приводятся.

54 пассажирам оказали медпомощь на месте происшествия. 26 человек получили легкие ранения.

Несколько пострадавших были госпитализированы. Погибших нет.

В полиции сообщили, что автобус перевозил сотрудников атомной электростанции Hinkley Point C.

1 января шесть человек пострадали при падении автобуса в реку на юго-востоке Турции.