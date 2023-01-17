Мужчина и девочка-подросток пострадали в ДТП в Тюменской области
В Заводоуковском районе Тюменской области в результате столкновения двух легковушек пострадали мужчина и девочка-подросток. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале 17 января.
Авария произошла на 119-м км федеральной трассы Тюмень – Омск. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2112.
Как пишет портал «Наш город», обе машины вылетели в разные кюветы. В результате пострадали 13-летняя пассажирка иномарки и 64-летний водитель отечественной легковушки.
По словам водителя Mitsubishi, у автомобиля лопнуло переднее колесо. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
16 января под Иркутском в результате столкновения трех легковых автомобилей и грузовика пострадали три человека. Водитель большегруза с места происшествия скрылся.