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Экономика
ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей
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ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Apple почти на 1,2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением. Об этом ведомство сообщило 17 января.

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«Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании», — говорится в сообщении.

ФАС установила, что правила магазина приложений App Store запрещали разработчикам информировать клиентов о возможности оплаты покупок за его пределами, а также использовать альтернативные способы оплаты.

В ведомстве отметили, что Apple требовала от разработчиков приложений удалять ссылки на свои интернет-ресурсы и менять функционал так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае приложения не допускались в App Store.

«ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1,177 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в силу», — заявили в службе.

ФАС также указала, что аналогичные претензии были предъявлены Google LLC, после чего компания отменила ограничения для разработчиков приложений в своей операционной системе.

Антимонопольное дело в отношении Apple было возбуждено в октябре 2021 года. До этого Apple было направлено предупреждение об устранении нарушения. Требования необходимо было исполнить до 30 сентября 2021 года.

В итоге ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство 19 июля 2022 года. Было объявлено, что компания получит оборотный штраф в размере 0,01–0,15% от собственной годовой выручки в России.

Кроме того, 12 июля 2022 года мировой судья участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Компания была признана виновной в нарушении законодательства в области персональных данных.

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