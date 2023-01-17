ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Apple почти на 1,2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением. Об этом ведомство сообщило 17 января.

«Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании», — говорится в сообщении.

ФАС установила, что правила магазина приложений App Store запрещали разработчикам информировать клиентов о возможности оплаты покупок за его пределами, а также использовать альтернативные способы оплаты.

В ведомстве отметили, что Apple требовала от разработчиков приложений удалять ссылки на свои интернет-ресурсы и менять функционал так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае приложения не допускались в App Store.

«ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1,177 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в силу», — заявили в службе.

ФАС также указала, что аналогичные претензии были предъявлены Google LLC, после чего компания отменила ограничения для разработчиков приложений в своей операционной системе.

Антимонопольное дело в отношении Apple было возбуждено в октябре 2021 года. До этого Apple было направлено предупреждение об устранении нарушения. Требования необходимо было исполнить до 30 сентября 2021 года.

В итоге ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство 19 июля 2022 года. Было объявлено, что компания получит оборотный штраф в размере 0,01–0,15% от собственной годовой выручки в России.

Кроме того, 12 июля 2022 года мировой судья участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Компания была признана виновной в нарушении законодательства в области персональных данных.