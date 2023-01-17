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СМИ сообщили о кризисе среднего возраста у Ким Чен Ына

Daily Star сообщила о кризисе среднего возраста у Ким Чен Ына
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Фото: REUTERS/KCNA
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Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын переживает кризис среднего возраста. Об этом 14 января сообщила британская газета Daily Star.

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«Я слышал, что он плачет после того, как много выпьет. Он очень одинок и находится под давлением», — рассказал живущий в Сеуле северокорейский эксперт Чхве Джин Ук.

Помимо этого отмечается, что 41-летний Ким Чен Ын испытывает проблемы с лишним весом, много курит и употребляет алкоголь, игнорируя советы врачей и своей жены Ли Соль Чжу.

Ранее, 2 января, сообщалось, что Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил склад с баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12» и ракетами KN-23, способными нести ядерный заряд. Видеозапись инспекции была показана по северокорейскому телевидению.

Днем ранее лидер КНДР поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

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