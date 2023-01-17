СМИ сообщили о кризисе среднего возраста у Ким Чен Ына

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын переживает кризис среднего возраста. Об этом 14 января сообщила британская газета Daily Star.

«Я слышал, что он плачет после того, как много выпьет. Он очень одинок и находится под давлением», — рассказал живущий в Сеуле северокорейский эксперт Чхве Джин Ук.

Помимо этого отмечается, что 41-летний Ким Чен Ын испытывает проблемы с лишним весом, много курит и употребляет алкоголь, игнорируя советы врачей и своей жены Ли Соль Чжу.

Ранее, 2 января, сообщалось, что Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил склад с баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12» и ракетами KN-23, способными нести ядерный заряд. Видеозапись инспекции была показана по северокорейскому телевидению.

Днем ранее лидер КНДР поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.