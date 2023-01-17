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В Челябинске около 50 человек заразились гепатитом А после посещения кафе
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В Челябинске около 50 человек заразились гепатитом А после посещения кафе

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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В Челябинске госпитализировали порядка 50 человек, заразившихся гепатитом А после посещения заведений общественного питания в начале января. Об этом ТАСС 17 января сообщили в региональном Минздраве.

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Уточняется, что все госпитализированные находятся в стабильном состоянии. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и минздрава по региону. В настоящее время осуществляются потивоэпидемические мероприятия, в том числе медицинское наблюдение за 92 людьми, которые контактировали с заболевшими.

Как сообщили в ведомстве, на предприятиях общественного питания, после посещения которых заразились пациенты, организована заключительная дезинфекция на площади 450 кв. м.

О массовом распространении гепатита А в Челябинске стало известно в начале января. Как сообщали местные СМИ, в период новогодних праздников в городскую больницу с опасными симптомами поступило около 20 человек, которые посещали местное кафе. Впоследствии в Роспотребнадзоре сообщили, что, по предварительным данным, вспышка инфекции связана с посещением пациентов двух местных предприятий общественного питания.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что в лицее в Красноярском крае отравились 28 учеников. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.

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