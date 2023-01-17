В Крещенскую ночь инспекторы ГУСТ проследят за чистотой зон у купелей

Для желающих окунуться в прорубь в Крещение в Подмосковье в ночь с 18 на 19 января в регионе оборудовали более 220 мест для купаний. Их чистоту и содержание будут контролировать инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ). Об этом глава ведомства Светлана Аипова рассказала во вторник, 17 января.

Она отметила, что в организации и проведении купаний участвуют все городские службы региона. Они уже проверили подъезды к площадкам, парковки и освещение.

«Все ответственные за содержание данных территорий получили указания повысить контроль и своевременность обработки задач», — цитирует Аипову телеканал «360».

Она добавила, что во время крещенских купаний необходимо соблюдать меры безопасности, а также не окунаться в несанкционированных местах.

Ранее в этот день в Минздраве РФ предупредили, что при принятии решения об участии в крещенских купаниях важно адекватно оценить самочувствие и состояние собственного здоровья. Так, сердечникам и гипертоникам следует отказаться от купания. Отказаться от купания необходимо и при респираторных заболеваниях или повышенной температуре тела.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что о погоде в Москве на Крещение, 19 января. Так, прогнозируется очень теплая погода с температурой до +5, при этом из-за высокой влажности и сильного ветра она будет ощущаться как более холодная. При этом, по словам синоптика, это тепло «не вызывает отклика в душе», потому что воздух будет насыщен влагой, а порывы ветра будут достигать 15 м/с, сообщается на сайте kp.ru.

16 января пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья сообщила, что в Московской области в крещенских купаниях примут участие около 260 тыс. человек.

Праздник Крещение Господне отмечается 19 января. По традиции он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.