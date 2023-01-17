Новогодние каникулы на РЕН ТВ вошли в топ-5 по телесмотрению

Телеканал РЕН ТВ вошел в топ-5 каналов по телесмотрению в новогоднюю неделю (с 1 по 8 января) в базовой аудитории «Все 4+», поднявшись на 2 позиции в рейтинге по сравнению с праздничными новогодними днями 2022 года.

За счет сбалансированного праздничного программирования РЕН ТВ нарастил свою долю на 10%[i].

В десятку самых рейтинговых программ канала с 1 по 8 января среди зрителей всех возрастов вошли сериал собственного производства канала «Сержант», новостная программа и документальный проект «Засекреченные списки», культовый фильм Алексея Балабанова «Брат 2» и боевик «Kingsman: секретная служба», а также анимационные полнометражные российские проекты, марафон которых РЕН ТВ предложил для семейного просмотра 1 января [ii].

[i] Mediascope, Россия 100 тыс. +, 4+, 01.01 – 08.01.2023, 01.01. – 09.01.2022, 05:00 – 29:00

[ii] Mediascope, Россия 100 тыс. +, 4+, 01.01 – 08.01.2023, 05:00 – 29:00