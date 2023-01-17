МЧС России ожидает на Крещение 1,5 млн человек

МЧС РФ ожидает, что на Крещение к купелям придут 1,5 млн человек. По прогнозам спасателей более 200 тыс. человек окунется в проруби ЦФО. В христианский праздник на территории страны оборудовали 3,3 тыс. купелей, передает телеканал «Известия». В 2023 году в России на 300 мест для купания стало больше. На иорданях будут дежурить полиция, спасатели, медики.

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