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Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая

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Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
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Президент России Владимир Путин 17 января на совещании по экономическим вопросам потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая. По его словам, нужны стабильные резервы.

Он признал, что сектору необходимо дать заработать, чтобы полученные средства можно было вложить в переработку, в животноводство.

«Несмотря на все логистические ограничения и по фрахту там, по страховке, тем не менее это же влёт пойдет, понимаете. И уже идет. Поэтому нам резервы обязательно нужны», — добавил Путин.

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В декабре министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что страна собрала в 2022 году более 159 млн т зерна в бункерном весе. Это, по его словам, рекордный показатель.

Он добавил, что урожай сахарной свеклы, картофеля, сои, рапса, овощей и фруктов также выше показателей прошлого года.

В том же месяце Путин поручил правительству до 30 апреля 2023 года принять меры по корректировке стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года.

В сентябре 2022 года советник министра сельского хозяйства Юрий Косован сообщил «Известиям» заявил, что в условиях глобального продовольственного кризиса роль России как одного из ключевых поставщиков аграрной продукции возрастает.

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