Путин назвал 2022 год сложным для России

Прошлый год был очень сложным для России, но ей удалось пройти через те риски, которые возникли неожиданно. Об этом во вторник, 17 января, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что прежде всего это касается экономики.

«Год был для нас очень сложным, и нам удалось пройти через те риски, которые возникли в значительной степени неожиданно. В 2022 году мы их не знали и не понимали, и тем не менее мы через них прошли: финансовые, бюджетные, структурные, логистические. Действовали с колес, что называется», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, отметив, что риски были преодолены «достаточно успешно».

Также он заявил, что российские власти примерно понимают, какие риски в экономике ожидаются в этом году.

«2023 год мы лучше видим с точки зрения этих рисков. Мы понимаем, что происходит и какие примерно сложности у нас возникнут. Ну и конечно, если мы это понимаем, то мы должны проходить это гораздо более эффективно», — отметил президент.

Он добавил, что очень важно объективно оценивать все события, не занижая и не преувеличивая существующие риски.

Ранее на совещании Путин указал на положительную динамику экономики РФ в 2022 году. По словам главы государства, экономическая ситуация оказалась лучше многих прогнозов. Российский лидер также отметил, что в 2023 году необходимо поддержать положительную тенденцию развития экономики.

Еще в октябре 2022 года президент указал на устойчивость экономики РФ в условиях санкций. Путин подчеркнул, что вместе с экономическими издержками приходят и приобретения, что в конечном счете идет на пользу государству, потому что так укрепляется его суверенитет.