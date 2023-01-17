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В Казахстане изменили правила въезда и пребывания в республике

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания иммигрантов в республике. Об этом говорится в постановлении правительства республики, опубликованном 17 января.

Срок пребывания в Казахстане заканчивается для иммигрантов, прибывших в порядке, не требующем получения визы, через 30 дней после пересечения границы.

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Гражданам стран — членов ЕАЭС разрешено находиться в Казахстане 90 дней со дня пересечения госграницы республики. Они могут оставаться в республике 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, пишет «Газета.Ru».

Ранее для приезжающих без визы иммигрантов и граждан ЕАЭС ограничение в 180 дней со дня пересечения границы Казахстана не действовало.

Постановление правительства вступит в силу через 10 дней после опубликования.

В октябре сообщалось, что прибытие в Казахстан большого числа российских граждан привело к росту цен на аренду жилья в Астане, Алма-Ате и приграничных городах.

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