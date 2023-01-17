День музейного селфи отметят флешмобом в Псковском музее-заповеднике

В Псковском музее-заповеднике устроят флешмоб по случаю Дня музейного селфи. Он состоится 18 января. Акция «Музейное селфи» будет международной.

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе культурного учреждения, в этот день несколько лет подряд пользователи соцсетей по всему миру выкладывают собственные фотографии с музейными экспонатами.

Принять участие в этой акции может каждый. Для этого необходимо прийти в музей, найти любимый экспонат, сфотографироваться на его фоне и выложить снимки на своей странице в соцсети или в комментариях под постом музея с хештегами #MuseumSelfie, #МузейноеСелфи, #Псковскиймузей.