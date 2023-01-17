Международную хоккейную ассоциацию исламских стран создали в Татарстане

В Татарстане учредили международную хоккейную Ассоциацию исламских стран. Договор о создании АНО «Сообщество развития хоккея исламских стран» подписали 13 стран-участниц первого хоккейного турнира исламских стран. Церемония прошла в стенах Поволжской академии спорта.

Основали ассоциацию руководители хоккейных федераций Саудовской Аравии, Алжира, Марокко, Омана, ОАЭ, Бахрейна, Монголии, Ирана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Казахстана, Турции и Федерации хоккея Татарстана, уточняет ИА «Татар-информ».

Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в вопросах развития хоккея, об организации совместных турниров и обмену опытом между федерациями.

Штаб-квартира Ассоциации будет располагаться в Казани. Главой выбрали президента Федерации хоккея Татарстана, ХК «Ак Барса» и руководителя ОАО «Татнефть» Наиля Маганова. Вице-президентом в азиатском регионе станет президент Федерации хоккея Киргизии Анвар Оморканов, а в ближневосточном регионе — президент Федерации зимних видов спорта ОАЭ Хамел Аль-Кубейси.

По словам Оморканова, которые приводит Inkazan.ru, Ассоциация должна помочь в развитии хоккея в исламских странах. Сейчас этот вид спорта находится в этих странах на начальном этапе.

Гала-матч звезд команд-участниц завершит первый хоккейный турнир исламских стран.