Алексей Арестович написал заявление об отставке с поста советника президента Украины

Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, написал 17 января заявление об отставке после скандала из-за его слов о вине Киева в падении ракеты на жилой дом в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск).

«Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал Арестович на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Позднее Арестович под собственным постом напомнил, что не в первый раз уходит в отставку. Год назад он ушел с должности представителя делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Офис Зеленского принял отставку Арестовича.

14 января в Днепре разрушился подъезд жилого девятиэтажного дома. Арестович в тот же день заявил, что приземлившаяся на гражданский объект ракета была сбита системой противовоздушной обороны Украины.

Из-за своих слов он столкнулся с волной критики. Некоторые депутаты потребовали от офиса Зеленского официально опровергнуть «фантазии Арестовича на военную тематику». Позже в Верховной раде начался сбор подписей среди депутатов за увольнение Арестовича.