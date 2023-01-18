В 2023 году мы отмечаем 80-летие коренного перелома в Великой Отечественной войне. Конечно же, главными событиями, круто изменившими ее ход, была победа в Сталинградской битве, а также окончательно подорвавшее мощь вермахта танковое сражение на Курской дуге.

Однако первый успех 1943 года был достигнут под Ленинградом, когда 18 января в результате операции «Искра» удалось прорвать блокаду города и заложить основу для полного снятия вражеской осады год спустя. Эта операция значительно отличалась от прежних попыток прорыва и означала новый качественный этап в ведении боевых действий Красной армией.

К «Искре» тщательно готовились. Летом 1942 года из Ленинграда эвакуировали почти всё нетрудоспособное население. За счет этого удалось создать запасы топлива и продовольствия. Это было необходимо, так как к началу операции существенно пополнились ряды защитников города — находившийся в блокадном кольце Ленинградский фронт получил 250 тыс. бойцов.

Командующий фронтом Леонид Говоров стал, пожалуй, первым, кто при подготовке к форсированию Невы начал проводить специальные учения. На новый уровень подняли работу разведки и в целом органов управления.

Штабу командующего предстояло решить чрезвычайно сложные задачи в условиях нехватки боеприпасов для тяжелой артиллерии, чтобы ударить по немецким опорным пунктам в рабочих городках и зданиях 8-й ГРЭС. Наступательные действия предстояло вести из блокадного кольца против сильного и опытного противника, который умело маневрировал ресурсами, располагал мощной артиллерией.

Войска Волховского фронта, располагавшиеся по другую сторону блокадного кольца, также тщательно готовились к операции, насыщались опытными кадрами. В помощь командующему 2-й ударной армией Владимиру Романовскому назначили генерал-лейтенанта Ивана Федюнинского, хорошо знавшего фронт. А членом военного совета 2-й ударной армии буквально накануне операции стал один из руководителей ленинградской партийной организации Алексей Кузнецов.

Весьма символично, что представителями Ставки на Ленинградский и Волховский фронты были назначены бывшие командующие Ленинградским фронтом в 1941 году Климент Ворошилов и Георгий Жуков. Именно Ворошилов сообщил в начале января 1943 года о том, что из-за мягкой зимы лед на Неве нарастал медленно и по этой причине начало наступления перенесли на 12 января. Жуков доложил Ставке о недостатке огневых средств на правом фланге 2-й ударной армии, что отчасти удалось исправить.

Таким образом, операция «Искра» была первой хорошо подготовленной попыткой прорыва блокады Ленинграда. Ее успех означал настоящий перелом в ленинградской эпопее: была восстановлена сухопутная связь с Большой землей, в город стало поступать больше продуктов, удалось поднять нормы его выдачи населению.

Операция «Искра» показала исключительную роль качественного управления при проведении столь крупной операции на всех ее стадиях и особенную роль компетентного, волевого и полностью отдавшего себя порученному делу командующего. Однако и это даже вкупе с громадным упорством войск не могло компенсировать нехватку материальных ресурсов, прежде всего артиллерии и авиации, для решения более масштабных задач по полному освобождению Ленинграда.

Нынешний юбилей прорыва блокады напоминает нам и об огромной цене, которую пришлось заплатить за достигнутый успех. Общие потери Ленинградского и Волховского фронтов только за период с 12 по 30 января 1943 года составили около 115 тыс. человек.

Мы всегда должны помнить о сотнях тысяч красноармейцев, краснофлотцев и ополченцев — обо всех, кто отдал свою жизнь, защищая Ленинград летом и осенью 1941 года. О тех, кто погиб в ходе многочисленных попыток прорыва блокады в последующие месяцы, кто, наконец, принес долгожданную победу в январе 1943 года (а именно так ее тогда воспринимали ленинградцы).

В эти юбилейные дни не будем забывать и о других важнейших вехах битвы за Ленинград. Прежде всего о том, что в 1941 году он оказался первым городом, который противник пытался, но не смог взять. Для блокирования занимавшего важнейшее положение на Балтике города ему пришлось держать под Ленинградом значительные силы группы армий «Север», тем самым лишая вермахт возможности оказать дополнительное давление на Москву.

Кроме того, Ленинград в условиях начавшейся блокады поставлял по воздуху защитникам Москвы противотанковые орудия, минометы, боеприпасы, средства связи. Тот факт, что обе столицы осенью 1941 года удалось отстоять, имел колоссальное военно-стратегическое и политическое значение, в том числе и для упрочения антигитлеровской коалиции.

Автор — исследователь истории блокады Ленинграда, доктор исторических наук, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге

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