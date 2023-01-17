Церемония прощания с Кикабидзе началась в Тбилиси

Работники искусств, политики и поклонники творчества народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси на церемонию прощания, которая началась во вторник, 17 января. Гроб с телом артиста находится в церкви Кашвети, где он останется до 19 января.

Жители несут цветы для прощания с актером и певцом. Проход в церковь открыт для всех желающих принять участие в панихиде, сообщает телеканал «360».

Гроб с телом Кикабидзе перевезут после завершения церемонии в концертный зал тбилисской филармонии, откуда его доставят на Верийское кладбище, передает НСН.

Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января на 85-м году жизни. По словам менеджера артиста Рати Абзианидзе, причиной смерти стали проблемы со здоровьем, последние несколько недель жизни актер находился в клинике, передает RT.

Кикабидзе известен по картинам «Не горюй!», «Мимино», «Мелодии Верийского квартала» и ряду других. Всего в фильмографии актера насчитывается более 20 картин. Кроме того, он также известен как сценарист и режиссер. Он снял два полнометражных фильма — «Будь здоров, дорогой» и «Мужчины и все остальные».