Новый глава минобороны Германии пообещал выкладываться на 150%

Назначенный на пост главы министерства обороны Германии Борис Писториус 17 января пообещал, что будет выкладываться в своей работе на все 150% с первого же дня. Официально он вступит в должность в четверг, 19 января.

«Я хочу сделать бундесвер сильным — для будущих времен», — указал Писториус в своей речи, которую транслировал телеканал Phoenix.

Новоназначенный министр добавил, что воспринял оказанное ему канцлером ФРГ Олафом Шольцем доверие с благодарностью. 62-летний Писториус отметил, что работа в военном ведомстве — это сложная задача даже в мирные времена, а в условиях конфликта на Украине она становится еще более ответственным вызовом.

«Я очень благодарен, что мне это доверено. И я уже с первого же дня работы возьмусь за эти задачи на 150%», — сообщил он.

Ранее во вторник стало известно, что Писториус, который до этого являлся министром внутренних дел Нижней Саксонии, станет новым главой минобороны ФРГ. Он сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт. Как отметил журнал Spiegel, Писториус обладает большими политическими амбициями. В Нижней Саксонии он считался одним из самых популярных министров, занимая этот пост с 2013 года.

13 января Ламбрехт, занимавшая пост министра обороны Германии, приняла решение подать в отставку. В своем заявлении глава ведомства указала, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы отодвинули на задний план дискуссии о нуждах армии ФРГ и ее развитии в интересах граждан страны.

16 января канцлер Шольц принял ее прошение об отставке и пообещал не затягивать с поиском преемника.

В тот же день депутат комитета бундестага по обороне от АдГ Ян Нольте сообщил, что Ламбрехт стала самым непопулярным политиком в Германии. По его мнению, она ничего не понимала в бундесвере.

Российский же политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что Шольц нашел стрелочника в лице Ламбрехт, однако немецкому канцлеру все равно не удастся избежать последствий, так как критики в его адрес и после нового назначения меньше не станет. В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» предположил, что новый министр обороны Германии также будет действовать исходя из указаний США и НАТО.