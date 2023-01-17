Порядка 40 мест для крещенских купаний появится на рязанских водоемах

На реках и озерах Рязанской области в этом году оборудуют 40 мест для купаний на Крещение. Таковы данные ГУ МЧС по региону.

В ночь на 19 января у всех купелей будут нести дежурство сотрудники МЧС, представители аварийных служб, поисково-спасательной службы на воде, а также подразделений пожарной охраны. Обязательно присутствие врачей и полицейских, сообщает РИА «7 новостей».

В самой Рязани купания на Крещение организуют на Ореховом озере. Мероприятия начнутся в 22:00 18 января. Желающих поучаствовать в них будут подвозить на бесплатных автобусах с площади Свободы.

В администрации города 62INFO.ru рассказали, что место проведения омовений расчистили сотрудники дирекции благоустройства. 18 января там установят сходни к купели и парапеты. Во время купаний там будут дежурить медики, спасатели и полицейские.

Администрация рекомендует воздержаться от купания в проруби людям с хроническими и простудными заболеваниями, людям старше 65 лет и меленьким детям.

Во вторник, 17 января, ГУ МЧС по Московской области выступило с предупреждением о том, что купаться на Крещение можно только в специально оборудованных для этого местах. В Подмосковье в этом году оборудовано 225 мест для крещенских купаний.