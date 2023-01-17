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СК завершил расследование дела бывшего летного директора S7 о взятке

Дело о взятке в 1,5 млн рублей бывших сотрудников S7 направили в суд
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Фото: 5-tv.ru
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Следователи СУ Следственного комитета России по Московской области завершили расследование дела в отношении бывших летного директора авиакомпании S7 Мансура Бадракова, заместителя гендиректора по летной эксплуатации Бориса Камышева и пилота-инструктора Михаила Гусева. Их обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере и посредничестве в нем, сообщается в Telegram-канале ведомства 17 января.

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«Кроме этого, летный директор обвиняется в мошенничестве, а его знакомая — в покушении на дачу взятки», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в июне 2021 года летный директор авиакомпании и заместитель гендиректора получили через посредника взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование трудоустройству на должность второго пилота. Сотрудники управления «Т» ФСБ России задержали летного директора при получении денег.

«Кроме этого, в ходе следствия установлено, что в сентябре 2020 года летный директор авиакомпании пообещал своей знакомой за денежные средства решить вопрос с должностными лицами врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации о вынесении ее сыну медицинского заключения о годности к обучению на пилота», — отметили следователи.

В результате женщина перевела ему на банковскую карту 350 тыс. рублей, однако обещавший передать средства врачебной комиссии обвиняемый оставил их себе.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Домодедовский горсуд.

Как рассказали «Известиям» в S7 Airlines, Бадраков был снят с должности летного директора и отстранен от работы, с июня 2022 года находится под домашним арестом.

При этом Гусев из компании был уволен в 2021 году по собственному желанию.

«С момента начала расследования Борис Камышев снят с должности заместителя генерального директора по летной эксплуатации. С июля 2022 года он отстранен от работы, так как находится под домашним арестом и ожидает решения суда», — добавили в авиакомпании.

Как писали «Известия», Бадраков был арестован 24 июня 2021 года. Пилоту-инструктору в том же месяце избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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