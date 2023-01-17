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Лавров информировал арабских дипломатов о развитии событий вокруг Украины

МИД РФ: Лавров информировал арабских дипломатов о развитии событий вокруг Украины в контексте СВО
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Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 17 января, встретился с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств (ЛАГ). В ходе встречи он информировал дипломатов о развитии событий вокруг Украины.

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«Особое внимание было уделено проблематике ближневосточного урегулирования, продвижения комплексного урегулирования в Сирии, нормализации обстановки в Ливии и Йемене. Глава внешнеполитического ведомства России подробно информировал арабских дипломатов о развитии событий вокруг Украины в контексте осуществляемой Россией специальной военной операции», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министерство отмечает, что в ходе встречи Москва подтвердила настрой на активизацию связей с арабскими государствами в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурной сферах, в частности, по линии Россия – ЛАГ и Россия – ССАГПЗ.

Ранее, 5 декабря 2022 года, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что арабские государства выбрали взвешенную политику в отношении конфликта на Украине. По его словам, это касается не только заявлений или закрытых встреч, но и документов, среди них ― итоговый документ заседания ЛАГ в Каире на уровне глав МИДов. Дипломат подчеркнул, что Москва очень ценит такую взвешенную позицию со стороны ЛАГ.

4 декабря стало известно, что организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) не будет менять свою позицию в отношении добычи и поставок нефти, несмотря на эмбарго на цены на нефть из России, введенное странами G7, ЕС, а также Австралией.

До этого, 12 октября, президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность своей страны быть посредником между РФ и Украиной. Помимо этого, сообщалось что Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам.

За день до этого Путин заявил, что отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов остаются важным фактором стабильности в регионе.

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