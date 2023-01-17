Более 2 тыс. человек примут участие в крещенских купаниях в Липецке

В Липецке в ночь на Крещение, 19 января, ожидается оттепель. Городские власти не исключают участия в крещенских купаниях более 2 тыс. человек.

Купель уже оборудовали в районе бывшего ресторана «Фрегат» у Центрального пляжа. Все правила безопасности соблюдены, пишет Lipetskmedia.

Так, к выпиленной во льду проруби обустроили удобный подход и безопасный спуск. Водолазы обследовали дно реки Воронеж и достали из-под воды лом, который случайно утопили при прорубании полыньи. В ближайшее время у полыньи установят осветительный столб-свечку, оборудуют места для переодеваний и обогрева.

GOROD48 пишет, что в этом году в Липецке будет всего одна купель. Причина — малое количество воды в пруду в районе Липецкого тракторного завода. Из-за этого крещенских купаний на этом месте не ожидается.

В 2022 году в крещенскую купель в Липецке окунулись порядка 2,5 тыс. человек.