Президенту Украины Владимиру Зеленскому всё тяжелее скрывать потери в украинской армии. Об этом во вторник, 17 января, заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова, комментируя марши вдов на Украине.

«Они (потери. — Ред.), судя по неосторожным заявлениям западных бенефициаров, чудовищные. И при таком отношении украинской власти к своему народу продолжат расти», — написала она в своем Telegram-канале.

Морозова отметила, что в регионах Украины всё чаще проходят так называемые марши вдов. Женщины выходят на митинги для того, чтобы добиться от власти ответов о пропавших без вести солдатах.

«Проблема будет только усугубляться, так как ранее (в 2015 году. — Ред.) количество пропавших без вести исчислялось сотнями, а сейчас превратилось в тысячи», — добавила омбудсмен.

10 января пленный украинский военнослужащий рассказал о колоссальных потерях в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

В конце декабря 2022 года уполномоченный Зеленского по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая заявила, что на Украине числятся пропавшими без вести 15 тыс. человек, часть из них — гражданские, судьба которых неизвестна.

В том же месяце офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что власти Киева скрывают реальные потери военнослужащих в зоне активных боевых действий.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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