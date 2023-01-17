Предприятия лесоперерабатывающего комплекса РФ увеличили экспорт на новые рынки

Предприятия лесоперерабатывающего комплекса на северо-западе РФ быстро изменили направление экспортных потоков и увеличили поставку продукции на новые рынки. Об этом 17 января «Известиям» сообщила пресс-служба Рослесинфорга.

При этом в ведомстве отметили, что у предприятий северо-западного федерального округа есть проблемы со сбытом продукции в Китай, так как лесопромышленный комплекс региона всегда был ориентирован на экспорт продукции в страны Европы.

«При этом предприятия лесоперерабатывающего комплекса с территорий северо-запада страны довольно быстро изменили направление экспортных потоков и в разы увеличили экспорт продукции на новые рынки — в страны ближнего зарубежья, Африки и Азии, осваивают долгую и дорогую логистику в Китай, выводят на рынок новые продукты глубокой переработки», — сказано в сообщении.

В Рослесинфорге отметили, что у зарубежных партнеров из дружественных стран особенно востребована целлюлозно-бумажная продукция, произведенная на территории России.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам заявил, что стране нужно отказаться от экспорта круглого леса и поставлять всё на внутренний рынок. По его словам, этот процесс необходимо максимально ускорить.

Путин сказал, что ситуация в лесопромышленном комплексе остается непростой. Только по итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%. Больше всего от этого пострадали предприятия на северо-западе России.