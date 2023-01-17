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В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за гололеда до четверга

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве и Подмосковье до утра четверга, 19 января. Об этом Гидрометцентр России сообщает во вторник, 17 января.

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«Период предупреждения — до 6:00 19 января. Гололедица», — говорится в сообщении.

В регионе также действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра — с 21:00 18 января до 21:00 19 января, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о сильном ветре, мокром снеге и гололедице до утра среды, сообщается на сайте kp.ru.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 17:00 вторника до 09:00 среды. Ожидаются усиление ветра с порывами до 15 м/с, осадки, ночью — местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица, пишет «Москва 24».

В связи с этим в МЧС рекомендовали владельцам транспортных средств передвигаться с пониженной скоростью и увеличенной дистанцией от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что не стоит оставлять детей без присмотра.

Ранее в Гидрометцентре опубликовали прогноз погоды в Московском регионе на 17 января. В частности, сообщалось, что температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от –1 до +1 градуса. В Московской области ожидается от –3 до +2 градусов.

16 января руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что на этой неделе в столице ожидается слякотная и теплая погода.

Накануне ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец объяснил, что оттепель в Московском регионе на этой неделе связана с южными потоками из акватории Черного моря. Они принесут аномально теплый и сырой воздух с температурным фоном на 5–10 градусов выше климатической нормы.

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