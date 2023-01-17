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Путин разрешил некоторым компаниям не учитывать голоса акционеров из недружественных стран

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Президент России Владимир Путин разрешил крупным российским акционерным обществам в сфере экономики, машиностроения, торговли с иностранным участие принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 17 января.

Остаться на долю: 76% иностранных компаний не стали уходить из России
Только четверть зарубежных организаций прекратили работу из-за санкций

В документе указано, что компании, на которые распространяется данное право, должны соответствовать ряду критериев. Один из них — против владельцев или бенефициаров другими странами либо международными организациями должны быть введены санкции.

Помимо этого, у иностранцев, связанных с недружественными государствами, есть доли в уставном капитале (акции) такой компании, не превышающие 50%. Кроме того, размер выручки организации за год, предшествующий решению, должен превышать 100 млрд рублей.

Отмечается, что такое решение было принято из-за недружественных и противоречащих международному праву действий США и ряда других стран и международных организаций.

Временный порядок будет действовать до 31 декабря 2023 года включительно.

Вице-президент Центра стратегических разработок Борис Копейкин 9 января указал на то, что сложившаяся в России ситуация после ухода некоторых иностранных компаний создает уникальные возможности для российского бизнеса.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также упомянул, что российский бизнес «проворно занимает» пустые ниши, которые образовались на рынке после ухода зарубежных игроков.

Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на российском рынке осталось 75,9% иностранных компаний. По его мнению, такие цифры говорят о том, что они верят в положительные перспективы развития экономики РФ.

7 декабря директор и руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова рассказала, что доля ритейлеров, которые объявили о прекращении деятельности в России или реструктуризации бизнеса, составляет 35% и 28% соответственно. По ее словам, наиболее чувствительным для владельцев торговых центров стали уход IKEA и группы брендов H&M с российского рынка.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса некоторые зарубежные компании заявили о приостановке деятельности в России или объявили об уходе с рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций против РФ.

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