В США нашли украденные картины стоимостью $400 тыс.

Полиция города Боулдер в американском штате Колорадо нашла украденные картины, стоимость которых составляет $400 тыс. Об этом ведомство рассказало на своем сайте.

Пять полотен современных американских художников, в том числе Элен де Кунинг и Джейн Фрейлихер, были похищены в Боулдере 14 декабря. Их выкрали из фургона, который перевозил произведения искусства из Лос-Анджелеса, когда сотрудники транспортной компании остановились на ночлег в отеле.

Картины были обнаружены в гостиничном номере города Лейквуд к югу от Боулдера. Полиция провела операцию по изъятию полотен, обнаружив при этом несколько единиц оружия и около 2 тыс. опиумных таблеток. Вскоре был задержан 31-летний Брэндон Камачо-Левин, которого подозревают в похищении картин и еще около 20 преступлениях.

«Мы не только вернули эти произведения искусства в полной сохранности, но и не дали попасть на улицы смертельно опасным наркотикам, которые являются настоящей чумой нашего общества», — заявил начальник полиции Боулдера Марис Херольд.

Ранее, 9 ноября 2022 года, министерство культуры Италии сообщило о похищении картины «Эффект снега» художника Джакомо Ди Кирико. Она хранилась в фондах Национального музея города Матеры.