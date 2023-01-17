Более 3 тыс. маршрутов патрулирования утвердили в подмосковных лесах

В Московской области утвердили 3031 маршрут патрулирования лесничеств на 2023 год. Это происходит каждый год для охраны лесов, своевременного выявления пожаров, определения состояния лесов, а также для предотвращения и пресечения нарушений.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на замглавы регионального правительства Георгия Филимонова, в этом году появилось на 70 маршрутов больше, чем годом ранее. В дозор отправятся и пешие группы сотрудников государственной лесной охраны, и группы на автомобилях. Так, группами по два-три человека на автомобилях наиболее эффективно патрулировать леса во время повышенной пожарной опасности, отмечает агентство.

В свою очередь, глава комитета лесного хозяйства Олег Баженов добавил, что маршруты патрулирования максимально приближены к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

Больше всего маршрутов в этом году проложили по территории Клинского лесничества. Их там насчитывается 617. Далее идут Волоколамское лесничество, «Русский лес» и Сергиево-Посадское лесничество.

Ранее сообщалось, что главную елку страны на Новый год-2023 спилили в поселке Чисмена Волоколамского округа Подмосковья. Ее нашли юные лесники, которые занимаются в лесничестве.