Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдуме обвинили президента Польши в подстрекательстве к мировой войне
Мир
Новый глава минобороны Германии пообещал выкладываться на 150%
Мир
Церемония прощания с Кикабидзе началась в Тбилиси
Общество
Новым председателем МАКа назначен бывший чиновник Росавиации
Мир
Польский телеканал показал в эфире карту страны с частью Западной Украины
Мир
На Украине признали невозможность сбить российские ракеты
Общество
На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение
Мир
Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 25 граждан Белоруссии
Экономика
Предприятия лесоперерабатывающего комплекса РФ увеличили экспорт на новые рынки
Авто
Средняя цена на новые электромобили в России в 2022 году снизилась почти вдвое
Мир
В США нашли украденные картины стоимостью $400 тыс.
Мир
Шольц объявил о назначении Писториуса министром обороны ФРГ

Более 3 тыс. маршрутов патрулирования утвердили в подмосковных лесах

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области утвердили 3031 маршрут патрулирования лесничеств на 2023 год. Это происходит каждый год для охраны лесов, своевременного выявления пожаров, определения состояния лесов, а также для предотвращения и пресечения нарушений.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на замглавы регионального правительства Георгия Филимонова, в этом году появилось на 70 маршрутов больше, чем годом ранее. В дозор отправятся и пешие группы сотрудников государственной лесной охраны, и группы на автомобилях. Так, группами по два-три человека на автомобилях наиболее эффективно патрулировать леса во время повышенной пожарной опасности, отмечает агентство.

В свою очередь, глава комитета лесного хозяйства Олег Баженов добавил, что маршруты патрулирования максимально приближены к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

Больше всего маршрутов в этом году проложили по территории Клинского лесничества. Их там насчитывается 617. Далее идут Волоколамское лесничество, «Русский лес» и Сергиево-Посадское лесничество.

Ранее сообщалось, что главную елку страны на Новый год-2023 спилили в поселке Чисмена Волоколамского округа Подмосковья. Ее нашли юные лесники, которые занимаются в лесничестве.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023