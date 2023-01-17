Закольцевали: до полного открытия БКЛ осталось меньше двух месяцев

Транспортная инфраструктура Москвы преобразится в 2023 году. Уже в I квартале для пассажиров полностью откроется Большая кольцевая линия (БКЛ). Кроме того, запланировано открытие третьей и четвертой линий Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). Какие станции БКЛ будут открыты и какие маршруты станут доступны для москвичей, читайте в материале «Известий».

БКЛ — схема и дата открытия

Строительство последней станции БКЛ завершили 30 декабря 2022 года, теперь на линии ведутся пуско-наладочные работы. Открыть БКЛ могут уже в конце февраля — начале марта. Планируется, что ежедневно веткой будут пользоваться до 1 млн пассажиров, а проектная пропускная способность БКЛ — 2 млн пассажиров ежедневно. Строительство новой ветки велось 11 лет, с 2011 года, и было завершено досрочно, подчеркивают в мэрии.

Длина БКЛ составляет рекордный 71 км. После открытия она обгонит Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км) и станет крупнейшей в мире кольцевой веткой метрополитена. На БКЛ расположена 31 станция, пересадку на любую радиальную ветку метро можно сделать дважды: на севере и на юге Москвы. БКЛ удалена от действующей Кольцевой линии на расстояние до 10 км и позволит разгрузить малое кольцо минимум на 25%.

Закольцевали Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Всего в 2023 году планируется открыть еще девять станций БКЛ: шесть — на восточном участке («Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская», «Варшавская») и три — на северном («Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники»). Дизайн всех станций БКЛ уникален: над проектом трудились лучшие архитектурные бюро из 16 стран мира. Среди наиболее интересных станций — «Сокольники», «Мневники», «Варшавская», «Нагатинский Затон» и «Новаторская».

Схема пересадок между БКЛ и МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4

Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки:

— на 20 станций 11 других линий метро;

— на 3 станции Московского центрального кольца (МЦК) («Нижегородскую», «Шепелиху» и «Хорошевскую»);

— на 8 станций Московских центральных диаметров (МЦД);

— на 13 станций железной дороги.

Закольцевали Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С МЦД-1 можно пересесть на станции «Савеловская», «Тестовская» и «Кунцевская» БКЛ.

С МЦД-2 можно пересесть на «Шереметьевскую», «Ржевскую», «Текстильщики» и «Печатники» БКЛ.

После завершения стройки с МЦД-3 можно будет пересесть на «Рижскую», «Электрозаводскую», «Авиамоторную» и «Сокольники» БКЛ, а с МЦД-4 — на станции «Аминьевское шоссе», «Деловой центр», «Савеловская», «Марьина Роща», «Рижская» и «Нижегородская» БКЛ.

«Положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры. На многих маршрутах экономия времени составит до 35–45 минут в день», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. На данный момент для обслуживания БКЛ строят депо «Нижегородское» и «Аминьевское», которые создадут для города более 1,9 тыс. рабочих мест.

Стоимость проезда по «Тройке» на БКЛ

Проезд на БКЛ, как в метро и на действующих МЦД-1 и МЦД-2, можно будет оплачивать по карте «Тройка», банковскими картами и с помощью телефона. Пересадки между магистралями будут бесплатными. При оплате «Тройкой» одна поездка с января 2023 года будет стоить 46 рублей в режиме «кошелек». При оплате банковской картой или телефоном — 51 рубль. Турникеты и валидаторы, принимающие банковские карты, есть на всех станциях метро, БКЛ, МЦК, монорельса и МЦД.

Закольцевали Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Также можно приобрести проездные на 30, 60, 90 и 360 дней. Для льготных категорий граждан проезд будет таким же, как и в метро: 435 рублей в месяц для школьников, 470 рублей — для студентов, а пенсионерам и ветеранам — бесплатно.

МДЦ-3, МДЦ-4 и новые станции метро: что построят в подземке в 2023, 2025, 2030 годах

Помимо ввода БКЛ в 2023 году планируется запустить третью и четвертую линию Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). D3 свяжет Ленинградское и Казанское направления. Протяженность ветки от Зеленограда до Раменского составит 85 км. На маршруте будет 41 остановка, с 14 из которых можно будет перейти на станции метрополитена.

D4 свяжет Горьковское и Киевское направления. Он пройдет с запада на восток Москвы и соединит семь из десяти ж/д вокзалов: Савеловский, Рижский и Белорусский, Ярославский, Казанский и Ленинградский, а также Курский вокзал. Протяженность линии составит 86 км — рекорд для наземного метро в Москве. На маршруте будет 39 остановок, с 18 из которых можно будет перейти на метро, МЦК и пригородные направления ж/д. Всего в 2023 году наземное метро Москвы удвоится, заявил Собянин 3 января.

Закольцевали Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

«Четыре диаметра МЦД — это не конец, а лишь середина большой работы. В планах — реконструкция еще нескольких десятков станций, закупки современных поездов, улучшение сервиса и многое другое для быстрых, комфортных и безопасных поездок по Москве и Подмосковью», — резюмировал мэр Москвы.

Всего к 2025 году в столице появится 18 новых станций метро. Строительство начнется на Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях. Также планируется создание новых веток, пояснил в октябре 2022 года заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Кроме того, заложена возможность провести линии метро в Ярославский, Головинский, Молжаниновский и Можайский районы города. А на карте развития столичных магистралей до 2030 года появляется МЦД-5. Желтую ветку продлят до аэропорта Внуково, красную — до Потапова, синюю дотянут до Гольянова, салатовую — до Физтеха.