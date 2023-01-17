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Экс-премьер Великобритании Джонсон получит $7,4 млн за публикацию автобиографии

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Фото: REUTERS/Justin Tallis
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, предположительно, получит внушительный гонорар за публикацию своей автобиографии. Как отмечает 17 января газета The Independent, права на публикацию книги уже приобрел издательский дом HarperCollins.

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Гонорар автора, по некоторым данным, составил 20 миллионов долларов

«Борис Джонсон заключил сделку с издателем HarperCollins о написании автобиографии, которая, по информации от источников в издательских кругах, принесет ему более £6 млн ($7,35 млн)», — указывает издание.

Дата выхода книги пока не уточняется.

Предположительно, жена Джонсона, Кэрри Джонсон, также находится в процессе написания своей книги, однако подробностей об этом пока нет.

Как пишет газета, до Джонсона свои автобиографии публиковали и другие британские премьер-министры. Так, Тони Блэр после ухода с поста получил за свои мемуары £4,6 млн ($5,63 млн), а Дэвид Кэмерон — £1,5 млн ($1,8 млн).

В свою очередь возможный гонорар Маргарет Тэтчер за публикацию автобиографии в двух частях, которую она написала после ухода с поста премьера в 1990 году, составил около £3,5 млн ($4,2 млн), добавили в издании.

Джонсон возглавлял правительство Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022-го. Он объявил о своей отставке с поста главы кабмина 7 июля на фоне ухода из правительства свыше 50 политиков. Экс-глава кабмина запомнился как наиболее горячо поддерживающий Киев политик, продвигающий антироссийскую повестку.

14 декабря стало известно, что Джонсон заработал более £1 млн ($1,2 млн) благодаря публичным выступлениям за три месяца после отставки. Так, в ноябре политик получил более £750 тыс. ($932,6 тыс.) гонорара за три речи для американской инвестиционной компании Centerview Partners, индийской газеты Hindustan Times и международного саммита телеканала CNN в Лиссабоне.

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