Экс-премьер Великобритании Джонсон получит $7,4 млн за публикацию автобиографии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, предположительно, получит внушительный гонорар за публикацию своей автобиографии. Как отмечает 17 января газета The Independent, права на публикацию книги уже приобрел издательский дом HarperCollins.

«Борис Джонсон заключил сделку с издателем HarperCollins о написании автобиографии, которая, по информации от источников в издательских кругах, принесет ему более £6 млн ($7,35 млн)», — указывает издание.

Дата выхода книги пока не уточняется.

Предположительно, жена Джонсона, Кэрри Джонсон, также находится в процессе написания своей книги, однако подробностей об этом пока нет.

Как пишет газета, до Джонсона свои автобиографии публиковали и другие британские премьер-министры. Так, Тони Блэр после ухода с поста получил за свои мемуары £4,6 млн ($5,63 млн), а Дэвид Кэмерон — £1,5 млн ($1,8 млн).

В свою очередь возможный гонорар Маргарет Тэтчер за публикацию автобиографии в двух частях, которую она написала после ухода с поста премьера в 1990 году, составил около £3,5 млн ($4,2 млн), добавили в издании.

Джонсон возглавлял правительство Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022-го. Он объявил о своей отставке с поста главы кабмина 7 июля на фоне ухода из правительства свыше 50 политиков. Экс-глава кабмина запомнился как наиболее горячо поддерживающий Киев политик, продвигающий антироссийскую повестку.

14 декабря стало известно, что Джонсон заработал более £1 млн ($1,2 млн) благодаря публичным выступлениям за три месяца после отставки. Так, в ноябре политик получил более £750 тыс. ($932,6 тыс.) гонорара за три речи для американской инвестиционной компании Centerview Partners, индийской газеты Hindustan Times и международного саммита телеканала CNN в Лиссабоне.