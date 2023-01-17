Офис президента Украины принял отставку Арестовича с поста советника

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович 17 января написал заявление об отставке.

«Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Арестович отметил, что это не первый раз, когда он подает в отставку. Так, год назад он ушел с должности представителя украинский делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Позже офис президента Зеленского принял отставку Арестовича с поста советника.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать отставку и призвал заниматься «нашими делами».

Ранее, 14 января, Арестович признал, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) ракета была сбита системой противовоздушной обороны Украины.

Тогда же Песков назвал падение ракеты в Днепре результатом работы ПВО Украины, указав на утверждения украинских представителей. Он отметил, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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