Микрозаказник «Кавказский бор» создадут в Красноярском крае

В Минусинском районе Красноярского края планируется создать новую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) «Кавказский бор». Соответствующее решение было принято 17 января в ходе заседания регионального правительства.

Как рассказал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых, площадь микрозаказника составит 547,6 га. Его создание направлено на сохранение уникального ленточного соснового бора, где проходит миграция косули сибирской.

Также на природной территории обитает и произрастает 22 вида животных и растений, занесенных в Красные книги региона и страны, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

В заказнике будет запрещено строительство и добыча полезных ископаемых, вырубка деревьев и заготовка дров, охота, проведение взрывных работ, разведение костров, сельскохозяйственная деятельность.

«Для жителей разрешены заготовка и сбор пищевых и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, сенокошение, рекреационная деятельность», — добавил Павел Борзых.

«Кавказский бор» станет 114-й заповедной территорией регионального значения в Красноярском крае.