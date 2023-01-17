Повышенный уровень заболеваемости туляремией зафиксировали на Ставрополье

Случаи массового падежа животных зарегистрированы в 13 районах Ставропольского края. Одновременно с этим выявлен повышенный уровень заболевания туляремией у жителей территорий.

В прокуратуре отмечают, что заболеваемость фиксируется среди жителей энзоотичных районов, а также среди лиц, выезжающих на охоту. Туляремия передается человеку при снятии шкурки и разделывании туши зараженного животного. Об этом сообщает NewsTracker.

Многочисленные факты массовой гибели животных были зарегистрированы в ноябре и декабре 2022 года в городских округах Петровский, Изобильненский, Новоалександровский. Также о падеже животных сообщали отделения МВД в Новоселицком, Александровском, Труновском, Грачевском и Красногвардейском округах. В Петровском и Александровском округах возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил применения пестицидов с тяжкими последствиями. В ноябре 2022 года туляремию диагностировали у 18 жителей Петровского округа.