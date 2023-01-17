Президент Северной Македонии назвал отчаянной обстановку в Европе

Постоянные кризисы в Европе не оставляют надежд на будущее. Об этом 17 января заявил президент Северной Македонии Стево Пендаровски.

«Ситуация абсолютно отчаянная. У нас многогранные кризисы, просто сменяющие друг друга, и не слишком много места для надежды», — заявил он на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Пендаровски призвал Запад объединить усилия для преодоления кризиса на Украине. Он также заявил, что видит решение проблем в усилении присутствия США в Европе.

Ранее, 14 января, в Германии заявили о том, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. Газета DWN отмечает, что, после того как Европа перестала импортировать у России энергоносители, она стала вынуждена закупать сжиженный природный газ (СПГ), который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего обходится им гораздо дороже, нежели трубный.

13 января глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. Он отметил, что отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители и инфляции в целом.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Однако в итоге в европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.