Три человека пострадали в массовом ДТП с участием грузовика под Иркутском

Под Иркутском в результате столкновения трех легковых автомобилей и грузовика пострадали три человека. Водитель большегруза с места происшествия скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла поздно вечером 16 января на трассе Иркутск – Усть-Ордынский. Предварительно установлено, что водитель грузовика «ЗИЛ» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в легковую BMW, которая затем столкнулась с Chevrolet Cobalt и Ford Ranger.

В результате пострадали водитель и пассажир BMW, а также пассажир Chevrolet. Их доставили в больницу с различными травмами, пишет ИА IrkutskMedia.

Водитель грузовика с места происшествия скрылся, бросив машину на дороге. Ведется его розыск.

9 января на 264-м км трассы А-331 «Вилюй» в Иркутской области столкнулись «КамАЗ» и легковушка Mazda Capella. Водитель иномарки и три его пассажира погибли.