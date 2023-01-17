Маск предстанет перед судом из-за заявлений о возможном выкупе акций Tesla

Американский предприниматель, глава Tesla Илон Маск предстанет перед судом по иску инвесторов из-за заявления, в котором он писал о возможном приобретении всех акций компании. Об этом 16 января сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание напомнило, что в августе 2018 года Маск опубликовал сообщение в Twitter, в котором говорилось о его готовности сделать Tesla непубличной компанией по цене $420 за акцию. Позднее эта информация не подтвердилась, но заявление о сделке привело к скачку цен на акции компании.

Согласно постановлению окружного судьи США Эдварда Чена в Сан-Франциско, твиты предпринимателя о приватизации компании не соответствовали действительности, его поведение было неосмотрительным. Отмечается, что присяжные должны будут заключить, были ли действия Маска умышленными и существенно ли они сказались на инвесторах.

По информации газеты, суд может состояться уже в среду, 18 января.

В 2018 году Илон Маск и Tesla заключили соглашение с SEC и заплатили $20 млн штрафа каждый. Кроме того, бизнесмен покинул пост председателя совета директоров и обязался согласовывать в соцсетях все сообщения, имеющие значение для акционеров. Комиссия тогда обвинила его в мошенничестве с ценными бумагами.

Позднее, 26 февраля 2019 года, комиссия США по ценным бумагам и биржам заявляла, что Маск нарушил заключенное в 2018 году соглашение, опубликовав сообщение в Twitter без согласования с регулятором.

Кроме того, в марте 2021 года один из инвесторов Tesla обратился в суд штата Делавэр с жалобой, направленной против публикаций основателя организации. Он заявил, что Маск «неоднократно нарушал условия соглашения», под которые также попадает предварительное согласие на публикацию контента в Twitter.

Tesla Motors основана в 2003 году. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.