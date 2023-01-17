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15 января на ВДНХ в павильоне «Космос» состоялась лекция в рамках лектория «Капитаны будущего»
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15 января на ВДНХ в павильоне «Космос» состоялась лекция в рамках лектория «Капитаны будущего»

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Фото: vdnh.ru
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Шеф-амбассадор и тренер популярной школы кулинарии и ресторанного менеджмента Роман Палкин рассказал об инновационных технологиях и будущем ресторанной индустрии в рамках лектория выставки-игры «Капитаны будущего: Terra Futura».

Встреча состоялась 15 января на ВДНХ в лектории павильона «Космос». Палкин рассказал о будущем профессии шеф-повара и о том, какие перемены ждут ресторанную индустрию, как работает гидропоника, как готовят еду для космонавтов и чем мы будем питаться в будущем, могут ли роботы заменить человека на кухне, как выработать вкусовую насмотренность, как с помощью гастрономических сочетаний управлять настроением человека и почему важно сохранять, и передавать будущему поколению свои рецепты. Поговорили о том, как важно не бояться мечтать и как детская фантазия привела Палкина в мир высокой кухни. В финале гости лекции почувствовали себя настоящими шеф-поварами и разработали меню собственного ресторана будущего.

«Мы всегда должны думать о том, что мы едим. Это очень увлекательно!» — сказал Роман Палкин.

Запись лекции можно посмотреть в сообществе «Капитаны будущего».

Участие в образовательной программе бесплатное. Регистрация на все события лектория, а также билеты на выставку — на сайте terrafutura.ru.

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