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Общество
Госпитализированный фигурист Костомаров находится в тяжелом состоянии
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Госпитализированный фигурист Костомаров находится в тяжелом состоянии

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Госпитализированный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил 17 января источник «Известий».

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«Всё такой же тяжелый, ничего не изменилось. У него еще мерцательная аритмия начала развиваться», — отметил собеседник.

О госпитализации олимпийского чемпиона стало известно 10 января. За медицинской помощью Костомаров обратился за день до этого с жалобами на слабость и боли в груди.

15 января супруга Костомарова фигуристка Оксана Домнина в беседе с «Известиями» подтвердила, что ее муж находится в крайне тяжелом состоянии. Она отметила, что пока изменений в состоянии здоровья госпитализированного спортсмена нет.

Мать фигуриста Валентина Костомарова в свою очередь рассказала, что, по прогнозам врачей, процесс восстановления может занять много времени. Она добавила, что сейчас в палату к сыну никого не пускают.

11 января источник «Известий» сообщал, что состояние Костомарова оценивается как тяжелое. Собеседник заметил, что у спортсмена диагностированы сепсис и левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю. Он по-прежнему остается в Коммунарке, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также ему продолжают проводить процедуру ЭКМО — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. При этом тесты на коронавирус и грипп у фигуриста отрицательные.

Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

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