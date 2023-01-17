Стоимость борща на Украине выросла на 21,2% с начала спецоперации

Стоимость борща на Украине выросла на 21,2% с начала специальной военной операции. Об этом 17 января сообщает сайт «Страна.ua» со ссылкой на аналитиков центра «Офис эффективного регулирования».

Эксперты выяснили, что, по данным на 13 января, стоимость порции борща на четырех человек стоит 99,2 грн (183,5 рубля).



24 февраля 2022 года стоимость составляла 81,84 грн (151,4 рубля) — цена выросла на 21,22%.



Значительнее всего подорожало мясо (+63,67%). Кроме того, поднялись цены на сметану, морковь. Картофель, капуста, свекла подешевели.

При этом в октябре сообщалось, что на Украине значительно подорожало сало. За месяц цена увеличилась почти на 37 грн — до 199 грн (330 рублей), то есть на 17% по сравнению с сентябрем.



В начале января министерство экономики Украины сообщило, что ВВП страны упал по итогам трех кварталов 2022 года на 30,4% — это худший результат в истории государства.

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ускорение инфляции в стране до 30% в 2023 году.