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Стоимость борща на Украине выросла на 21,2% с начала спецоперации

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Фото: Global Look Press/Russian Look/Andrey Turusov
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Стоимость борща на Украине выросла на 21,2% с начала специальной военной операции. Об этом 17 января сообщает сайт «Страна.ua» со ссылкой на аналитиков центра «Офис эффективного регулирования».

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Эксперты выяснили, что, по данным на 13 января, стоимость порции борща на четырех человек стоит 99,2 грн (183,5 рубля).

24 февраля 2022 года стоимость составляла 81,84 грн (151,4 рубля) — цена выросла на 21,22%.


Значительнее всего подорожало мясо (+63,67%). Кроме того, поднялись цены на сметану, морковь. Картофель, капуста, свекла подешевели.

При этом в октябре сообщалось, что на Украине значительно подорожало сало. За месяц цена увеличилась почти на 37 грн — до 199 грн (330 рублей), то есть на 17% по сравнению с сентябрем.

В начале января министерство экономики Украины сообщило, что ВВП страны упал по итогам трех кварталов 2022 года на 30,4% — это худший результат в истории государства.

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ускорение инфляции в стране до 30% в 2023 году.

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