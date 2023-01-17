Начало первого в нынешнем сезоне большого теннисного турнира омрачено политическим скандалом. Организаторы Открытого чемпионата Австралии запретили болельщикам проносить на трибуны флаги России и Белоруссии, испугавшись обвинений в поддержке стран, которые находятся по санкциями. На Australian Open российским и белорусским игрокам разрешено выступать только в нейтральном статусе, однако никаких ограничений для публики до сих пор не было. Ситуацию поменял инцидент во время матча первого круга между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль (Козловой).

Встреча не слишком известных спортсменок проходила на маленьком корте № 14 и не транслировалась в эфире больших телеканалов. И навряд ли на нее вообще кто-то обратил бы внимание, если бы не истерика украинских фанатов и посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко. Увидев на трибуне российский флаг, политически активные болельщики более 10 (!) раз вызывали полицию и представителей оргкомитета, требуя убрать символику России. А после возмущенного сообщения Мирошниченко в соцсетях о случившемся написали многие мировые СМИ, не оставив выбора Федерации тенниса Австралии.

«Изначально наша политика заключалась в том, что фанаты могли приносить российский и белорусский флаги, но болельщикам было запрещено размахивать ими и создавать помехи для других зрителей. Отныне российский и белорусский флаги будут полностью запрещены на Australian Open», —говорится в заявлении организаторов Australian Open.

И формально это решение сложно оспорить. Ведь Россия и Белоруссия официально не участвуют в турнире Большого шлема — спортсмены выступают в нейтральном статусе. Значит, действия людей с нашими флагами можно квалифицировать как политическую пропаганду, а она запрещена. В прошлом году в Мельбурне была похожая история с недопуском на трибуны болельщиков в футболках с лозунгами в поддержку китайской теннисистки Пэн Шуай, якобы пострадавшей от сексуальных домогательств.

С другой стороны — фанаты с российским флагом никого ни к чему не призывали, а сокращения с обозначениями стран происхождения игроков RUS и BLR можно найти и на официальном сайте Открытого чемпионата Австралии, несмотря на все санкции. Нынешняя история очень напоминает наказание, которое получил турецкий футбольный клуб «Фенербахче» в августе прошлого года за скандирование болельщиками в матче квалификации Лиги чемпионов имени «Владимир Путин». Это при том, что официально на стадионах запрещены только нецензурные и оскорбительные проявления, а также нацистская пропаганда. Но в УЕФА посчитали справедливым не только оштрафовать турецкий клуб на €50 тыс., но и наказать его болельщиков частичным закрытием трибун стадиона условно с испытательным сроком в два года.

Организаторы Australian Open вроде бы стремятся оградить свой турнир от политических конфликтов. Но парадокс в том, что, идя на поводу у радикалов, они только усугубляют ситуацию. Запрет на российскую символику на теннисных матчах однозначно воспринят всеми как новый виток санкций. Тем более что официально правительство Австралии поддерживает политические санкции против России.

«Решение о запрете на вывешивание флагов России и Белоруссии — еще один пример недопустимой политизации спорта, — говорится в заявлении посольства России в Австралии. — Tennis Australia усугубила уже существующую дискриминацию российских теннисистов за счет политики «нейтрального флага», запретив болельщикам их визуальную поддержку».

Любопытно, что в августе прошлого года российско-украинский скандал с флагом имел место на турнире в Цинциннати. Тогда во время матча россиянок Анастасии Потаповой и Анны Калинской некая политически активная американка развернула украинский флаг. Девушку попросили покинуть трибуны, сославшись на то, что размеры баннера превышают установленный максимум. Недовольная фанатка устроила скандал.

Кроме того, были отмечены многочисленные инциденты с отказом украинских теннисистов жать руку россиянам и белорусам после завершения матчей. Особенно в этом усердствовали Марта Костюк и Даяна Ястремская. Формально претензий в несоблюдении правил фейр-плей предъявить к ним было нельзя — ведь они касались ракеток соперниц в жесте, который получил распространение во время пандемии. Однако неприятный осадок оставался.

С учетом присутствия в сетке Australian Open 14 россиянок и пяти украинок вероятность новой встречи с повышенным риском политического скандала теоретически сохраняется. Кроме того, полыхнуть может и в парных турнирах, и в соревнованиях юниоров. К сожалению, политика никак не отпускает спорт. И вместо того чтобы бороться с попытками втянуть теннисистов в дискуссии, не имеющие отношения к спорту, организаторы соревнований сражаются с флагами на трибунах.

Автор — шеф отдела спорта «Спорт-Экспресса»

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