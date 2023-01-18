Подойти к заряду: Китай вложится в производство электробусов в России

Две китайские компании инвестируют в новое производство электробусов в России. Завод появится в Иркутской области, власти региона уже ищут земельный участок под его строительство, выяснили «Известия». Со стороны КНР в совместном предприятии (СП) будут участвовать Чунцинское представительство CRRC и компания «Чунцин Мамонт Бренд — Менеджмент», а с российской — Корпорация развития Иркутской области. Период реализации — до 2025 года. В РФ электробусы производят КамАЗ, Группа ГАЗ и «Волгабас», поэтому у китайских моделей будут конкуренты, отмечают эксперты.

Это — тоже электробус

В Иркутской области планируют создать совместное российско-китайское производство электробусов. Координатором проекта выступает Корпорация развития Иркутской области (КРИО), а со стороны КНР к нему привлечены Чунцинское представительство корпорации CRRC и «Чунцин Мамонт Бренд — Менеджмент», сообщил «Известиям» федеральный чиновник.

Соглашение о намерениях по этому проекту было подписано во время Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года. Тогда китайский инвестор не раскрывался.

В начале ноября эта инициатива вошла в проектный портфель Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, сообщала пресс-служба первого вице-премьера Андрея Белоусова.

— В рамках проекта планируется начать с крупноузловой сборки электробусов с использованием технологий китайских производителей. В дальнейшем должен быть осуществлен переход к глубокой локализации производства электротранспортных средств и зарядных станций для электротранспорта, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

Пока власти рассчитывают реализовать проект к 2025 году, сообщил источник в федеральном правительстве. Сейчас регион ищет земельный участок под размещение нового производства, уточнил собеседник редакции в региональной администрации.

«Известия» направили запрос представителю Андрея Белоусова, в «Корпорацию развития Иркутской области», а также в пресс-службы Минпромторга и китайских предприятий.

Российские конкуренты

В России есть собственные производители электробусов — это КамАЗ и Группа ГАЗ, которые поставляли свои модели для столичного «Мосгортранса», а также «Волгабас», чьи электробусы курсируют на городских маршрутах Санкт-Петербурга.

В декабре департамент транспорта Москвы сообщил, что в начале этого года будет объявлен очередной конкурс на закупку еще 1 тыс. электробусов для города — по 500 в 2023-м и 2024 годах. Общая сумма контракта составит около 70 млрд рублей, уточняли в пресс-службе. Сейчас в Москве эксплуатируется более 1 тыс. электробусов.

Представитель КамАЗа Олег Афанасьев рассказал «Известиям», что производитель уже разработал устойчивый к санкциям электробус.

— По характеристикам он даже лучше предыдущего. Производство готово. Будем участвовать в тендерах Москвы и других городов. От этого будет зависеть наш производственный план. Мощности позволяют производить не менее 500 штук в год. Так как мы производим электробусы уже почти пять лет и они адаптированы под российские требования, то считаем, что наш продукт самый оптимальный для российских заказчиков, — прокомментировал он потенциальный запуск производства конкурентов.

Электробусы Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ, входит в Группу ГАЗ) выпускаются с 2018-го, они тоже поставлялись в Москву. В прошлом году завод представил модель нового поколения E-Citymax 12 с увеличенным до 200 км запасом хода. На Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде (также входит в Группу ГАЗ) с 2021-го велось производство электробусов малого класса GAZelle e-NN, вместимостью 17 человек. У предприятия есть еще одна новая электромодель — «Газель e-City», ее опытная обкатка на московских маршрутах планируется в этом году.

В пресс-службе ГАЗа и «Волгабаса» отказались от комментариев.

Рыночная ниша

CRRC Corporation — это один из крупнейших в мире производителей железнодорожного транспорта и мировой лидер по производству составов для метро, а также высокоскоростных поездов. В 2017 году обсуждалось создание совместной компании CRRC и российского холдинга «Синара» по выпуску поездов для высокоскоростной магистрали. При этом CRRC — разнонаправленный холдинг. Так, в Чунцине у компании находится «дочка» или СП по выпуску электробусов, рассказал источник на рынке железнодорожного транспорта.

— В этом проекте CRRC могли взять на себя функцию поставщика каких-то отдельных компонентов, — предположил источник.

Chongqing Hengtong Bus — это тоже известный игрок в сегменте производства автобусов, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— В нынешней ситуации развитие любого производства в России — безусловно, плюс для экономики страны. Понятно, что первые год или два будет только крупноузловая сборка. Но если партнеры через два года перейдут на полноценный цикл производства (сварка, окраска, сборка и локализация), то проект можно поддержать, — считает эксперт.

По его словам, есть высокий шанс локализовать простые компоненты — резину, пластик, каркас автобуса. А вот электронику, тяговые аккумуляторы, инверторы и прочие электрокомпоненты, системы рулевого управления и ряд других блоков локализовать будет сложно как с точки зрения наличия компетенций и технологий, так и с точки зрения объемов и себестоимости, заключил Сергей Бургазлиев. Для полноценного производства автобусов или электробусов потребуется не менее $80–90 млн, считает эксперт.

По словам вице-президента Центра экономики инфраструктуры Евгения Алексеева, китайские электробусы могли бы занять свободную нишу в российских регионах, так как сегодня в промышленных масштабах этот вид транспорта эксплуатируются только в Москве. Даже в Санкт-Петербурге их пока немного, добавил эксперт.

В пресс-службе «Пассажиравтотранса» (подведомственен городскому Комитету по транспорту) «Известиям» сообщили, что в Петербурге сейчас эксплуатируется 11 электробусов (по маршруту № 128). Власти рассматривают возможность закупки в этом году еще 100 штук со сроком поставки, «обеспечивающим достаточное время для производства необходимой партии».

— Для того чтобы оценить возможность использования того или иного подвижного состава в Петербурге, «Пассажиравтотранс» ежегодно проводит испытания новинок, — сообщили «Известиям» на предприятии. — Если они подтвердят заявленные параметры и новая модель электробуса будет сертифицирована в России, производитель сможет принять участие в аукционах. Но поставщик будет определяться только по итогам торгов. При организации аукциона по требованиям федерального закона № 44-ФЗ (на средства бюджета) законодательство также требует определенного уровня локализации производства в РФ для зарубежных производителей.

В то же время российские автопроизводители сегодня зависят от импорта комплектующих и вынуждены искать новые каналы поставок, добавил Евгений Алексеев. Поэтому китайские производители понимают, что в России сейчас есть незанятая рыночная ниша.

— Кроме того, известные электробусы производства КамАЗа и ГАЗа достаточно дорогие, а китайские, возможно, будут дешевле. Используемые сейчас на маршрутах российские электробусы пока дороже в эксплуатации и чем автобусы, и чем троллейбусы, — они долго простаивают на зарядке, — добавил эксперт.

В целом в Китае в реальной эксплуатации находится больше всего электробусов, чем где-либо в мире, уточнил Евгений Алексеев. При этом за пределами КНР эти модели широко не известны: пока что китайские производители насыщали ими свой внутренний рынок.